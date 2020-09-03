Ижевск, , 11:47 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 сентября выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3343 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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До настоящего момента полностью выздоровели 2714 жителей республики, за последние сутки выписаны по выздоровлении 17 человек. Таким образом, победили инфекцию 81,18% от общего числа носителей коронавируса.

Скончались от последствий заражения SARS-CoV-2 66 человек, трое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов не исключил, что ношение защитных масок вновь может стать обязательным. «Возможно, мы вынуждены будем снова ввести обязательный масочный режим в общественных местах, чтобы вас и ваше здоровье сохранить, вас обезопасить», — пояснил глава республики. Он подчеркнул, что «маска реально спасает, что бы кто ни говорил».

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