Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 139 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 3 сентября.

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 городах и районах Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявлен 71 носитель инфекции, в Волгодонске — 18, в Белокалитвинском и Семикаракорском районах — по шесть случаев. Менее четверти новых случаев приходится на возрастную категорию старше 66 лет, 3,6% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 17 тыс. 344 жителя Ростовской области.