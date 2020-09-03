Москва, , 11:38 — REGNUM Уже в 2020/21 учебном году во Всероссийской олимпиаде школьников может появиться новая дисциплина — командные инженерные соревнования. Как заявили в пресс-службе Общественной палаты РФ, разработка предложений о проведении междисциплинарной олимпиады школьников на основе опыта проведения Олимпиад Кружкового движения НТИ вошла в перечень поручений президента России Владимира Путина, подписанный 1 сентября.

Молодой инженер Mil.ru

Ранее, на встрече с членами ОПРФ Владимир Путин поддержал предложение запустить масштабную олимпиаду для технологически ориентированных школьников в статусе всероссийской. По словам главы Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Натальи Кравченко, для школьников, для ведущих вузов, для инновационных технологических компаний и компаний — национальных чемпионов Олимпиада Кружкового движения НТИ за пять лет стала главной технологической олимпиадой страны и теперь, благодаря поддержке президента, может стать основным социальным лифтом для технологически ориентированной молодежи.

«Глава государства услышал голос поколения технологического прорыва и поручил учредить Национальную технологическую олимпиаду школьников как проводника из школы в технологическое будущее», — добавила она.

Напомним, что Олимпиада Кружкового движения НТИ — первые всероссийские командные инженерные соревнования для старшеклассников — проводится с 2015 года. Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 дисциплинам, а победители и призёры её заключительного этапа получают льготы при поступлении в профильные вузы. Школьный этап 2020/2021 учебного года стартует уже в сентябре. Первые испытания ребят ждут 10 сентября по французскому языку.