Москва, , 11:36 — REGNUM По мнению некоторых врачей, ношение смартфона в кармане может оказывать негативное влияние на репродуктивную систему человека. Об этом 3 сентября рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али агентству «Прайм».

»По этому поводу было проведено большое количество исследований с противоречивыми результатами, однако убедительных данных так получено и не было. Общий совет по-прежнему остается в силе — человеку следует по возможности сокращать время контакта тела с мобильным телефоном», — заявил эксперт.

Кроме того, он рассказал, что есть теория, согласно которой человеческое тело является, как и телефон, электромагнитным прибором. Это, как отметил Мохамед Али, вытекает из того, что каждая клетка в процессе жизнедеятельности создает вокруг себя электромагнитное поле, а взаимодействие последнего с другими электромагнитными полями может способствовать искажению первичного профиля электромагнитного поля клеток организма и, следовательно, оказывать влияние на процессы биохимического характера.

«Однако проводилось довольно большое количество исследований по влиянию электромагнитных полей на человека, которые показали, что наличие эффекта не всегда есть, а если и есть, то не всегда отрицательное», — также подчеркнул врач.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что постоянно включенный в смартфоне Bluetooth, кроме того, что он быстрее разряжает батарею телефона, также может стать ключом для того, чтобы хакеры смогли похитить с устройства личную информацию.