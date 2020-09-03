Салехард, , 11:30 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Основные очаги заражения на 3 сентября: Новый Уренгой — 11 положительных тестов, по семь в Салехарде и Ноябрьске.

С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 3 сентября 2020 года зарегистрировано 13 545 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 032 человек, 91 пациент с COVID-19 скончался.