Мурманск, , 11:29 — REGNUM В Мурманской области число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 166 — за минувшие сутки скончался один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За день в регионе выявили 73 новых случая заболевания COVID-19, обще число инфицированных увеличилось до 13 040. В списке выздоровевших — 10 555 человек, на лечении находятся 2319 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, тестирование мурманских педагогов на коронавирус позволило выявить опасную инфекцию у 18 учителей.