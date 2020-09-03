Бузулук, Оренбургская область, , 11:29 — REGNUM В Оренбургской области почти двое суток боролись с крупным пожаром в национальном парке «Бузулукский бор». Возгорание ликвидировано утром 3 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Напомним, информация о ЧП в лесном массиве поступила в диспетчерский центр днем 1 сентября. Вечером пожар удалось локализовать. Однако о полной ликвидации пожара заявили только 3 сентября.

Площадь пожара составила 3,61 га. К тушению привлекался пожарный поезд ст. Красногвардеец, а также две единицы спецтехники Борского лесничество Самарской области.

Стоит отметить, Бузулукский бор является уникальным лесным массивом в степном Заволжье. Сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около 3−4 тысяч лет назад.

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