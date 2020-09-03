Джакарта, , 11:24 — REGNUM Исполнительный совет индонезийской ассоциации врачей вместе с целевой группой по борьбе с COVID-19 провели совместную молитву и минуту молчания, чтобы отдать дань уважения врачам и медицинскому персоналу, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Мероприятие направлено на то, чтобы почтить память врачей, которые скончались за время пандемии.

По данным на 2 сентября 2020 года число врачей, скончавшихся от COVID-19, достигло 104 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава института молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте Амин Субандрио заявил, что SARS-CoV-2 в Индонезии тесно связан с вирусами.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в Индонезии отличается от европейского — институт Эйкмана

Читайте развитие сюжета: В Индонезии выявили рекордное число новых носителей SARS-CoV-2