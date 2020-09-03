Чебоксары, , 12:06 — REGNUM Российская академия наук (РАН) и Чувашия будут сотрудничать при реализации комплексных научных и научно-технических программ. Соответствующее соглашение подписали в Москве 2 сентября президент РАН Александр Сергеев и врио главы республики Олег Николаев. Обсуждался также вопрос открытия представительства РАН в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подписание соглашения в Москве между президентом РАН Александром Сергеевым и врио главы республики Олегом Николаевым Cap.ru

Отметим, особый интерес может представлять взаимодействие региона с академиками в части развития проекта памяти строителей Сурского-Волжского оборонительного рубежа в период Великой Отчественной войны. Как известно, РАН даёт заключение о наличии оснований для присвоения тому или иному городу звания «Город трудовой доблести», при этом в республике тыловой героизм проявили не только предприятия и рабочие, но и колхозники, которые участвовали в самом масштабном оборонительном строительстве на территории Чувашии. Тема строительства оборонительных рубежей мало изучена, поэтому одним из важных мероприятий в реализации проекта должно стать создание научного центра (историко-архивной документации), который бы объединял учёных.

При этом стоит отметить, что о необходимости создания центров архивных документов, связанных со Второй мировой войной, говорил президент Владимир Путин, чтобы «заткнуть рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою родину и весь мир практически от коричневой чумы, от нацизма».

Официально сообщается, что в рамках соглашения РАН и Чувашия будут вести совместную работу «в сфере реализации комплексных научных и научно-технических программ, формирования и поддержки проектной работы, способствующей развитию и вовлечению потенциала научных и инновационных организаций в экономику республики».

Руководитель Чувашии отметил, что республика заинтересована в фундаментальных научных исследованиях, которые будут иметь прикладной характер и реализацию в виде экономических проектов.

«Убеждён, что наша совместная работа придаст новый импульс развитию научных исследований», — подчеркнул Олег Николаев.

Александр Сергеев также поддержал предложение врио главы Чувашии о создании представительства РАН в городе Чебоксары, что позволит связать научно-исследовательскую работу в вузах и инновационную деятельность на предприятиях. Также это будет способствовать более качественному экспертному сопровождению стратегически важных региональных проектов.

Тему строительства рубежей обороны ИА REGNUM ведёт более пяти лет, на государственной уровень она была вынесена в 2020 году: 9 мая врио главы Чувашии Олег Николаев в ходе видеосвязи с главным редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым подписал указ об объявлении 2021 года Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Руководитель республики тогда поблагодарил агентство за проводимую информационную работу и заметил, что их публикации о Сурском рубеже побуждали его лично больше интересоваться историей своего народа и той территорией, где все это происходило.

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Отметим, что в состав республиканского оргкомитета по проведению мероприятий, посвящённых строительству рубежей обороны в Чувашии, вошла заместитель главного редактора ИА REGNUM Валентина Андреева. Оргкомитет возглавляет вице-премьер Чувашии Алла Салаева.