Псков, , 11:24 — REGNUM В Псковской области за сутки выявили еще 26 заражённых коронавирусом людей, при этом 30 человек из числа ранее заболевших выписаны за последние сутки. Об этом 3 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

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"Количество выздоровевших снова превысило количество новых случаев. На сегодняшний день в регионе сохраняется положительная тенденция на улучшение эпидобстановки», — прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Несмотря на это, глава региона отметил, что продолжать соблюдать рекомендации Роспотребнадзора необходимо.

На данный момент в регионе проведено 84 195 исследований, из которых 753 за последние сутки. Всего в Псковской области зафиксировано 4711 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3430 человек, умерли 65 человек.

Отметим, наибольшее число заболевших в области с начала пандемии было выявлено в городах Псков (1509), Великие Луки (894), а также в районах: Псковский (408), Островский (343), Великолукский (194), Порховский (166), Невельский (150), Новосокольнический (129) и Дновский (108).

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