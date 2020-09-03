Уфа, , 11:25 — REGNUM 32 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе подтверждено 7888 фактов заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 6967 человек, в том числе 26 человек за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах проходят лечение 66 человек, а 826 граждан лечатся на дому.

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