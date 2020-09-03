Улан-Удэ, , 11:18 — REGNUM Власти Бурятии анонсировали возобновление работы учреждений дополнительного образования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, они смогут открыться с 14 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Впрочем, по всей видимости, решение касается не всех учреждений. Глава республики Алексей Цыденов поручил подчинённым составить список по видам деятельности, которые смогут возобновить работу в условиях распространения коронавируса.

«Ранее допускалась организация образовательного процесса с очным присутствием не более трех учащихся на занятии. Расширение групп будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от площади используемых помещений, вида занятий в части контактирования участников образовательного процесса и т. д», — отметили в правительстве.

Читайте также: В Бурятии выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом