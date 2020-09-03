Уфа, , 11:24 — REGNUM Строительство еще одного производства молочной кухни завершается в Башкирии. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по торговле и защите прав потребителей.

По сообщению пресс-службы ведомства, к 1 октября текущего года в Башкирии планируют завершить строительство седьмого производства молочной кухни, которое сейчас идет полным ходом в Кигинском районе. Кроме этого, к 1 октября будут установлены пять модульных павильонов, в которых установят фирменные раздаточные пункты.

Отмечается, что строители уже смонтировали модульный цех. Сейчас идут внутренние и наружные отделочные работы. После этого будет смонтировано необходимое оборудование и заасфальтирована прилегающая территория.

Сообщается, что павильоны для раздачи молочной продукции будут установлены в Белокатайском, Дуванском, Мечетлинском, Кигинском и Салаватском районах региона. Новое производство охватит более 1,4 тысячи детей в возрасте до трех лет из северо-восточной части Башкирии. Молочная кухня будет перерабатывать каждые сутки до 3,5 тонн молока. На реализацию данного проекта из средств регионального бюджета было выделено свыше 47 миллионов рублей.

Напомним, что данное строительство идет в рамках реализации национального проекта «Демография».

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