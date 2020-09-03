Пермь, , 11:05 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 сентября, выявили 59 случаев заражения коронавирусом. Лечение в больницах получают 54 человека, еще пятеро находятся дома под медицинским наблюдением, сообщает краевой минздрав.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,7%, а коэффициент распространения — 1 (на 2 сентября — также 1).

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 8 042 носителей SARS-CoV-2. Скончались 347 пациентов с COVID-19. Оправились от болезни 5 623 человека. Продолжают получать лечение в стационарах 668 пациентов.

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