Москва, , 11:03 — REGNUM Школам необходимо принимать детей в здании школы, а не измерять им температуру на улице. Об этом заявил замминистра просвещения Виктор Басюк в ходе совещания Рособрнадзора с региональными органами.

Школьная линейка Kremlin.ru

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»Нам необходимо принимать детей в здании школы, а не устраивать измерение температуры на улице, тем более что в северных и восточных районах уже скоро температура резко начнёт понижаться. Наведите порядок в своих образовательных организациях», — цитирует Басюка пресс-служба ведомства в телеграм-канале «Большая перемена РФ».

Чиновник напомнил, что, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, измерение температуры должно проходить в просторном помещении с разведением потоков учащихся и соблюдением социальной дистанции.