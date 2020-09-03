Посёлок Новоорск, Оренбургская область, , 10:46 — REGNUM В Оренбургской области директора Центра занятости населения Новоорского района подозревают в мошенничестве. Чиновница задержана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, оформила на имя своего знакомого, используя его банковскую карту, ежемесячное пособие по безработице. Ущерб, нанесенный минтруда региона, оценивается в более чем 194 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). В рамках расследования проведено восемь обысков. Решается вопрос о мере пресечения для директора Центра занятости населения Новоорского района в виде заключения под стражу.