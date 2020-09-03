Пхёнтхэк, Южная Корея, , 11:03 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили семь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих, прибывших в страну в период с 15 по 29 августа. В настоящее время граждане США изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке и на авиабазе в Осане.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 175.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 195 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 20 644.

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