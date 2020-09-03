Чебоксары, , 10:41 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 почти сравнялось с числом выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 27 и 29. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

По информации на 3 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 7865 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 29.

Выздоровели 6504 пациента, из них за последние сутки — 27. В настоящее время в республике продолжают лечение 1290 больных COVID-19.

Новых летальных исходов нет, всего умер 71 пациент с COVID-19.

В настоящее время 45 жителей Чувашии, переболевшие COVID-19, завершили курс реабилитации, 52 человека находятся на лечении сейчас, ещё 77 — в ожидании. Вернуть здоровье пациентам, перенесшим COVID-19, помогают программы реабилитации в четырех медицинских и санаторно-курортных учреждениях Чувашии.

Читайте развитие сюжета: В Самарской области 114 учеников не пустили в школы