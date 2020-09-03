Москва, 3 сентября 2020, 10:41 — REGNUM За минувшие сутки в России ещё 114 человек скончались от коронавирусной инфекции. Об этом 3 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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«Зафиксировано 114 летальных исходов», — говорится в информации.
Всего с начала распространения коронавируса в РФ зафиксировали 17 528 летальных исходов.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России исследования подтвердили 4995 случаев заражения коронавирусом.