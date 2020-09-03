Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили еще 34 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, при этом 31 человек из числа ранее заболевших выздоровел. Об этом 3 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6911 заразившихся коронавирусом, из них 5059 человек выздоровели, 80 умерли от COVID-19.

Регион отменил «красный» уровень эпидемической опасности для всех районов, однако несколько районов продолжают находиться в «желтой» зоне, где действует целый ряд ограничений.

Отметим, сутками ранее в Ленобласти было выявлено 35 заболевших COVID-19 в 19 населенных пунктах. Наибольшее число заболевших зафиксировано в городах Всеволожск (9), Сертолово и Кириши, а также в населенных пунктах Ленинское Выборгского района, Мга Кировского района (3).

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