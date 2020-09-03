Ставрополь, , 10:41 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 3 сентября выросло до 12 тыс. 367, сообщил у себя в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. За минувшие сутки в регионе инфекцию выявили у 130 человек — это самый высокий суточный прирост, начиная с 20 августа.

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За вчерашний день на Ставрополье зафиксировали 108 фактов выздоровления пациентов с COVID-19. Всего в крае к настоящему времени с болезнью справились 8 тыс. 370 человек, что составляет 67,7% от общего числа лиц с подтвердившимся диагнозом.

Накануне на Ставрополье, по данным губернатора, умерли трое пациентов с COVID-19, а всего с начала пандемии в крае скончались 244 человека. С 26 июня число случаев летального исхода в регионе увеличивается ежедневно.

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