Москва, , 10:38 — REGNUM Запрет на использование пищевых добавок при производстве табачной продукции включен в план антитабачных мероприятий Минздрава РФ. Об этом сообщает 3 сентября издание «Коммерсантъ», ссылаясь на копию документа.

Сигареты PeterFranz

План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет. Запрос издания в Минздрав пока остался без ответа.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что на российском рынке доля табачных изделий с различными пищевыми ароматами превышает 80%. В случае с жидкостями для электронных сигарет она доходит до 100%.

Некоторые добавки, например глицерин, используются при производстве всех сигарет, и их запрет обернётся большими технологическими сложностями. Добавки нужны и для смягчения вкуса табака, без них сигареты «в принципе невозможно курить», отметил один из собеседников издания.

В Минздраве также предлагают увеличить на пачке надпись, предупреждающую о вреде курения, и уменьшить максимально допустимый объём никотина в табачном дыме.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года, доля курильщиков среди взрослого населения РФ должна снизиться до 21%. В конце 2018 года их было 29%.

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