Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 3 сентября 2020, 10:20 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре 3 сентября в День окончания Второй мировой войны торжественное возложение цветов прошло на Мемориальном комплексе землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, к потухшему Вечному огню.
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О прошедшем мероприятии администрация города рассказала на своей официальной странице в Instagram. На фотографиях видно, что Вечный огонь на Мемориале не горит.
https://www.instagram.com/p/CEqBpjRDlNM/
Ситуацию прокомментировал глава города Александр Жорник. Он пояснил, что была поставлена задача очистить горелку, проверить готовность оборудования к работе.
«По какой-то причине этого не было сделано!» — цитирует Жорника Транссибинфо.
Мэр Комсомольска-на-Амуре пообещал наказать виновных.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в честь 75-летие окончания Второй мировой войны 3 сентября состоится световое шоу и праздничный салют.