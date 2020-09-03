Тарбагатайский район, Бурятия, , 10:12 — REGNUM В районной поликлинике Тарбагатайского района Бурятии у посетителей на словах спрашивают о температуре за неимением термометра. Возмущённые этим местные жители потребовали объяснений от главы муниципалитета.

И так сойдёт! Цитата м/ф «Вовка в Тридевятом царстве», реж. Борис Степанцев, СССР, 1965

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"Хотим задать вопрос главе района. Почему в районной администрации при входе мерят температуру прибором, а вход в поликлинику записывают со слов посетителей? Самим не стыдно, что дискриминация людей», — передаёт слова жителей портал «Ариг Ус online».

Выяснилось, что имеющиеся в медицинском учреждении бесконтактные термометры сломались. В настоящее время руководство оформило заявку на закупку новых. Глава района Светлана Шабаршова ответила жителям, что на сессии райсовета депутатов они рассмотрят вопрос о передаче больнице двух термометров.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам спикера регионального парламента Владимира Павлова, к началу нового учебного года не все школы в Бурятии успели оснастить бесконтактными термометрами.

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