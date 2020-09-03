Омск, , 10:05 — REGNUM В Омской области 3 сентября проходят мероприятия, посвященные 75-летию со дня окончания Второй мировой войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Первые лица Омской области, депутаты, ветераны боевых действий, юнармейцы и представители общественности почтили память павших минутой молчания. К скульптуре «Мать-Сибирячка с сыном» и к Вечному огню возложили цветы. В честь окончания войны был дан троекратный ружейный залп.

Мероприятия и акции, посвященные 75-летию со дня окончания Второй мировой войны, проходят 3 сентября в каждом районе Омской области и в городе Омске.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 3 сентября отмечают День окончания Второй мировой войны.

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