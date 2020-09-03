Москва, , 09:53 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее гражданам РФ многократно выезжать за границу для ухода за больными родственниками. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

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«Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ещё в июне 2020 года из-за пандемии коронавируса такой выезд был возможен лишь один раз, и теперь это ограничение снято. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.

Аналогичное ограничение снято и для иностранцев, имеющих родственников в России и приезжающих, чтобы ухаживать за этими родственниками.