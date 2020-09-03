Калуга, 3 сентября 2020, 11:29 — REGNUM В Калуге 2 сентября занятия в городских школах едва не были сорваны из-за длинных очередей учащихся для прохождения обязательной термометрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Так, в частности, в школах № 7 и № 14 администрация невольно «спровоцировала» столпотворение учеников, ждущих под дождём, когда у них измерят температуру. Плотная толпа детей явно противоречила новым рекомендациям, и о соблюдении безопасной дистанции не могло быть и речи. На это возмущенные родители пожаловались в социальных сетях. По их мнению, у детей шансов заразиться коронавирусом при таком столпотворении стало намного больше.
Министерство образования и науки области поспешило успокоить возмущённую родительскую общественность.
Свое мнение о случившемся высказал и областной министр образования и науки Александр Аникеев:
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