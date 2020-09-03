Калуга, , 11:29 — REGNUM В Калуге 2 сентября занятия в городских школах едва не были сорваны из-за длинных очередей учащихся для прохождения обязательной термометрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Измерение температуры Екатерина Калаева © ИА REGNUM

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Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России»

Так, в частности, в школах № 7 и № 14 администрация невольно «спровоцировала» столпотворение учеников, ждущих под дождём, когда у них измерят температуру. Плотная толпа детей явно противоречила новым рекомендациям, и о соблюдении безопасной дистанции не могло быть и речи. На это возмущенные родители пожаловались в социальных сетях. По их мнению, у детей шансов заразиться коронавирусом при таком столпотворении стало намного больше.

Министерство образования и науки области поспешило успокоить возмущённую родительскую общественность.

«Вы прекрасно понимаете, что любые изменения, пусть даже временные, всегда болезненны. Особенно в сфере образования, которая десятилетиями существовала в неизменных формах. Для чёткого исполнения всех инструкций нужно немного времени. Многие психологически пока не готовы, что в привычную повседневную жизнь в школе войдут перемены в виде термометрии. Уверены, что эпизод в 17-й школе стал как раз следствием такого недоразумения. Уже на следующей неделе подобных проблем возникнуть не должно. Просим вас отнестись к этому с пониманием, а не только с возмущением», — говорится в сообщении на странице образовательного ведомства в социальной сети.

Свое мнение о случившемся высказал и областной министр образования и науки Александр Аникеев:

«Сегодня первый день работы школ в условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В каждой школе составлено скорректированное расписание уроков, но пока ещё не все смогли в нём сориентироваться, поэтому на входе образовались очереди. Внедрение любых изменений в устоявшийся процесс требует некоторого времени. Необходимо внимательно следовать расписанию уроков, понимая, что всё сейчас направлено на обеспечение безопасности детей».

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