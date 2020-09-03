Махачкала, , 09:55 — REGNUM Запас необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ) на 308 млн рублей создан в медицинских организациях Дагестана для борьбы с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минздрава республики по итогам состоявшегося 2 сентября оперативного совещания главы ведомства с руководителями стационаров Махачкалы, которые ведут прием пациентов с COVID-19.

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Было отмечено, что обеспечение препаратами, а также оперативность работы бригад скорой помощи и амбулаторного звена находится «под особым контролем». По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, это основные факторы, от которых зависит качество лечения пациентов на ранних этапах, что позволяет не допустить перехода болезни в тяжелую форму.

«В медорганизациях республики создан резерв необходимых 56 наименований лекарственных препаратов и 11 наименований СИЗ на сумму 308 млн рублей. В скором времени ожидается поступление новых компьютерных томографов», — сказано в сообщении.

В минздраве также сообщили, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Дагестане ежедневно на основании мониторинга ситуации разворачиваются дополнительные госпиталя и койки. В настоящее время для оказания медпомощи лицам с внебольничной пневмонией и COVID-19 в 49 медорганизациях республики развернуто свыше 3,8 тыс. мест, из них более 1,5 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

По данным федерального оперативного штаба, к 10:30 2 сентября в Дагестане зарегистрировано 11 тыс. 145 случаев заражения коронавирусом нового типа. С 27 августа в республике ежедневно выявляют более 70 носителей инфекции, тогда как почти весь июль и в начале августа суточный прирост составлял 40−45 новых случаев. Умерли в республике уже более 500 человек с COVID-19.

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