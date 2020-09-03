Волгоград, , 11:03 — REGNUM Приговор в отношении 27-летнего мужчины, по вине которого утонул семилетний ребёнок, вынес суд в Нехаевском районе Волгоградской области. Молодой человек избежал изоляции от общества, но ограничен в свободе, сообщила ИА REGNUM пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла 7 июня на реке Хопёр в Нехаевском районе. Мужчина отправился купаться и взял с собой двух детей своих приятелей — 11-летнего мальчика и его семилетнюю сестру. Старший ребёнок остался на берегу, а с девочкой на спине мужчина отплыл на два метра от берега. Девочка не удержалась и упала в воду — быстрое течение и большая глубине не позволили спасти её сразу. Молодой человек не стал звать никого на помощь и ушёл домой. Старший брат сам рассказал о случившемся родителям, тело ребёнка обнаружили спасатели спустя два дня.

Обвиняемый признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.