Москва, , 09:44 — REGNUM Стремление потребить всё вокруг и всё попробовать подталкивает человечество к погибели. Об этом в интервью РИА Новости и «Комсомольской правде» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Браконьерский улов Пресс-служба Нижнеобского территориального управления Росрыболовства

«В нас сейчас с детства закладывается желание какого-то неуемного потребления — стремление успеть всё, попробовать всё. И мы с этим своим стремлением летим со страшной скоростью к собственной погибели. Потребление — за гранью здравого смысла. Сели за стол, тут надкусили, тут надломили, тут отпили. В результате и стол испохабили, и ничего толком не поели», — сказал Шойгу.

По его мнению, ярким примером являются браконьеры, которые ставят по 400 петель из нержавеющей стали на кабаргу на протяжении 70−80 км. Шойгу уверен, что браконьеры не проходят и 10 км в поисках добычи, а зверь попадает в петлю и погибает, причём как кабарга, так и снежный барс, находящийся под угрозой исчезновения. И после этого, сетует министр, люди садятся за стол и обсуждают, что им делать дальше.

По словам Шойгу, спрос на лапы медведя, на хвосты марала, на панты марала, на струю кабарги, на медвежью желчь, на барсучий жир есть всегда, но одним охотнадзором это не остановишь — необходимо «менять человека и жажду его потребления».