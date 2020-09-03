Москва, , 09:40 — REGNUM По случаю отмечаемого сегодня, 3 сентября, окончания Второй мировой войны исполнительный директор Фонда «История Отечества», председатель правления, член президиума ассоциации «Российское историческое общество» Константин Могилевский в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM напомнил, что попытки фальсификации истории того периода продолжаются до сих пор, и им необходимо противостоять:

Йозеф Геббельс

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»Фальсификация истории недопустима потому, что нормальных людей учат с детства не врать другим людям. Вот основная теория, которой нужно руководствоваться. А попытки фальсифицировать историю, рассказывать, чего на самом деле не было, что часто было наоборот, они направлены на решение прикладных политических задач.

Поэтому нечистоплотные политические круги в целом ряде стран в последние годы взяли на вооружение вот эту практику — навязывать людям, прежде всего своим гражданам, искаженное, фальсифицированное представление об истории, из которого следует, что наша страна, в частности, была не главной пострадавший в ходе Второй мировой войны, не у нас погибло 27 000 000 человек!

Такие чуть ли не возлагают на нас ответственность за развязывание Второй мировой войны. Это не просто фальсификация, это постановка фактов с ног на голову, чёрное дело. Задачи историков, основываясь на дополнительных источниках, постоянно рассказывать людям правду, издавая книги, снимая документальные фильмы, организуя выставки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла закон, в соответствии с которым днём окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября вместо 2 сентября 1945 года. Это сделано, чтобы напомнить о сути вопроса: праздником Победы над Японией Указом Президиума Верховного Совета СССР было объявлено именно 3 сентября. Инициатором законопроекта стал Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов.

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