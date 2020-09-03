Пермь, , 09:51 — REGNUM Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и президент «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов подпишут 3 сентября соглашение о реализации социально-значимых проектов в области здравоохранения. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевой администрации.

Также уточняется, что данные проекты предназначены для оказания высокотехнологичных медицинских услуг населению Прикамья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пермский цирк, который находится в федеральном подчинении, может открыться 1 октября.