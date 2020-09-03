Петропавловск-Камчатский, , 09:52 — REGNUM Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов примет участие в торжественном митинге в честь 75-летия окончания Второй мировой войны и завершения Курильской десантной операции. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации края.

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Участники митинга также возложат цветы к обновленному мемориалу памяти участников Курильского десанта, на котором увековечены 1068 имён погибших солдат и офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно, что в Камчатском крае школьники, представляющие регион на всероссийских и международных соревнованиях, смогут обучаться по индивидуальной программе, а за особые успехи в спорте они будут поощряться стипендиями.