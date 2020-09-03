Москва, , 09:54 — REGNUM Школьные столовые, раздевалки и помещения для лабораторных работ наиболее опасны с точки зрения распространения в образовательных учреждениях коронавирусной инфекции, кроме того, ученики старших классов активнее распространяют вирус. Так считает ряд российских вирусологов, пишет 3 сентября газета «Известия».

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Ранее учёные из Калифорнийского университета в США предположили, что осенью симптомы СOVID-19 могут проявиться у более чем 40% учителей старших классов. Среди педагогов средней школы заразиться могут примерно 37%, в младшей школе — 4%. Такие данные учёные получили путём моделирования.

Авторы исследования исходили из того, что дети младше десяти лет вдвое реже заражаются коронавирусом по сравнению с более старшими детьми. Они указали также, что риск заражения зависит от числа детей в классе, и рекомендовали обучать в средней и старшей школе не более десяти человек вместе, а в младшей — не более 20 человек.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов согласился с тем, что педагоги входят в группу риска. Инфекция представляет наибольшую опасность для учителей старше 60 лет и тех, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, болезнями сердца и сосудов.

«В идеале класс действительно должен быть сокращен до десяти человек», — отметила старший научный сотрудник ТюмГУ Мария Орлова.

Она назвала самими опасными помещениями в школе столовую и раздевалку.

Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов добавил, что заразиться также можно в помещениях для лабораторных работ, а также на уроках физкультуры и труда.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев предупредил, что в младших классах выявить носителя вируса и объявить карантин будет сложнее, так как дети этого возраста легче переносят заболевания.

«Более того, дети возраста меньше десяти лет теснее контактируют друг с другом во время игр и хуже соблюдают правила гигиены. Со старшеклассниками другая проблема — они могут больше общаться во внеурочное время, причем и с детьми из других классов», — отметил специалист.