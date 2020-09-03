Ульяновск, , 08:55 — REGNUM В Ульяновске из больницы выписана 93-летняя пациентка, которая две недели назад поступила с заболеванием COVID-19. Болезнь протекала в средней форме, сообщает министерство здравоохранения Ульяновской области.

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Пожилая пациентка поступила в лечебное отделение Центральной медсанчасти с двусторонней внебольничной пневмонией, где проведённый тест подтвердил заражение коронавирусом. Врачи отмечают, что «болезнь протекала в средней форме, коронавирус вызвал двустороннюю пневмонию», диагностирована вторая степень поражения легочной ткани в пределах 44%.

Женщину подключили к кислородотерапии, но «благодаря действиям врачей удалось обойтись без искусственной вентиляции легких», говорится в сообщении. Пациентка пошла на поправку и спустя две недели после госпитализации её выписали из больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области подтверждено 12 259 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9952 человека, в настоящее время насчитывается 2197 больных COVID-19. Умерли 110 пациентов с коронавирусом.

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