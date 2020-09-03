Томск, 3 сентября 2020, 08:55 — REGNUM Первые лица Томской области и Томска 3 сентября, в 75-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны, почтили память павших.

Томичи почтили память павших во Второй мировой войне
Томичи почтили память павших во Второй мировой войне
Tomsk.gov.ru

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Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, губернатор Сергей Жвачкин, председатель законодательной думы региона Оксана Козловская, мэр Томска Иван Кляйн, председатель гордумы Сергей Панов возложили цветы к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы томичей в Лагерном саду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области все желающие могут присоединиться к международной акции «Диктант Победы».

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