Сан-Франциско, США, , 08:55 — REGNUM Вскоре обладатели некоторых старых смартфонов не смогут запустить на них игру Pokemon GO на основе дополненной реальности. Об этом 2 сентября сообщил портал Screen Rant.

Компания Niantic, разрабатывающая Pokemon GO, дала понять, что в октябре 2020 года, после выхода очередного обновления, игра перестанет поддерживать операционные системы Android 5, iOS 10 и iOS 11. Её также не получится больше запустить на смартфонах iPhone 5s и iPhone 6. При этом разработчики отметили, что владельцы всех других устройств могут не беспокоиться.

Напомним, релиз Pokemon GO на устройствах под управлением iOS и Android состоялся 6 июля 2016 года. Ранее геймеры выступили с критикой в адрес разработчиков, которые в одном из последних обновлений добавили в игру возможность платного пользования функцией мега-эволюции (в игре можно использовать улучшенные версии существ).

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