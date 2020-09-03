Южно-Сахалинск, , 08:54 — REGNUM Участникам Всероссийского патриотического слёта «ОстроVa-2020» на Сахалине 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны зачитали обращение министра обороны РФ Сергея Шойгу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Генерал армии Сергей Шойгу в приветственном адресе, который зачитал Герой России полковник Рустем Клупов, поздравил участников, отметив, что вопросам патриотического воспитания Министерство обороны уделяет пристальное внимание.

«2020 год в России объявлен Годом памяти и славы. Наша общая задача — сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и о Победе в ней. Подвигу поколения победителей и благодарной памяти потомков не может быть срока давности. Вы бескорыстно отдаёте все силы, чтобы ветераны чувствовали благодарность молодёжи и что не менее важно получали необходимую помощь.

Выражаю вам искреннюю признательность за активную работу по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, желаю всем успешной работы, ярких впечатлений, свершений планов и замыслов на благо Родины», — сказано в обращении Сергея Шойгу к участникам форума.

Как сообщало ИА REGNUM, очень важно, что в год 75-летия со Дня окончания Второй мировой войны удалось добиться, чтобы 3 сентября стало Днём воинской славы России, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, поздравляя жителей с праздником.