Иркутск, , 09:53 — REGNUM Пресс-конференцию: «Итоги восьми месяцев работы на посту главы региона» проведет 3 сентября врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

При этом ключевое внимание на пресс-конференции будет уделено темам экологии, тарифам на электроэнергию и ликвидации последствий наводнения 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно, что в Иркутске удалось решить проблему жителей трех блок-секций жилого комплекса «Корица».