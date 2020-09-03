Иркутск, , 09:54 — REGNUM Трехстороннее соглашение об организации деятельности на территории Иркутска ФКУ «Иркутское суворовское военное училище» Министерства обороны России подпишут 3 сентября заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, а также мэр города Руслан Болотов. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев рассказал, по сравнению с 2019 годом ущерб от незаконных рубок древесины уменьшился на 1 млрд 874,9 млн рублей.