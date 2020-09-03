Копейск, Челябинская область, , 08:24 — REGNUM В Челябинской области один из организаторов беспорядкорв на рок-фестивале в 2010 году Александр Г. не смог досрочно выйти из колонии. Решение вынес городской суд Копейска, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Беспорядки были организованы на фестивале «Торнадо» в августе 2010 года. 5 сентября 2018-го облсуд назначил ему шесть лет в колонии общего режима. спустя некоторое время Г. попросил смягчить выпустить его. Но в суде прокурор заявил, что оснований к этому нет. Поведение осуждённого не являлось стабильным, также он не трудоустроен и не проявлял соответствующей инициативы.

В итоге суд посчитал, что гражданин Г. не исправился, и отклонил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Отметим, решение суда пока не вступило в силу.

Читайте ранее в этом сюжете: Организатор беспорядков на челябинском рок-фестивале оставлен в колонии