Владивосток, , 08:08 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко 3 сентября возложил цветы к братской могиле моряков Тихоокеанского флота в Гайдамакском сквере Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Церемония возложения цветов в День окончания Второй мировой войны во Владивостоке Пресс-служба администрации Приморского края

Церемония возложения цветов в День окончания Второй мировой войны во Владивостоке Пресс-служба администрации Приморского края

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«Мы искренне благодарны тем, кто совершил этот подвиг, кто дал нам возможность жить в мирное время. В войне на всех фронтах участвовали более 200 тысяч приморцев и память о них будет жить вечно», — сказал Кожемяко.

Церемония возложения цветов в День окончания Второй мировой войны во Владивостоке Пресс-служба администрации Приморского края

Он поздравил ветеранов с годовщиной окончания Второй мировой войны, отметив, что подвиг наших дедов, отцов всегда будет в памяти молодого поколения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в День 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне чествовали ветеранов, прошло несколько торжественных и памятных мероприятий. Врио губернатора Михаил Дегтярёв поздравил всех с праздником, отметив, что в Великой Победе есть весомый вклад дальневосточников.