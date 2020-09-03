Красноярск, , 07:27 — REGNUM Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявил окончательное обвинение бизнесмену Анатолию Быкову в организации убийства двух лиц, сообщили 3 сентября в пресс-службе ведомства.

«Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «з», «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)», — говорится в сообщении.

Следователи добавили, что в отношении предпринимателя расследуются два других уголовных дела — о руководстве преступным сообществом (часть 1 статьи 210 УК РФ) и организации заказного убийства (часть 3 статьи 33, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бизнесмена задержали в мае 2020 года. Ему было предъявлено обвинение в организации двойного убийства жителей Красноярска — Кирилла Войтенко и Александра Наумова — с которыми, по данным следствия, предпринимателя связывала общая преступная деятельность. В июле к этому добавилось обвинение в руководстве преступным сообществом. Сам Быков отрицает причастность к описываемым событиям.

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