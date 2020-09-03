Оренбург, , 07:27 — REGNUM В Оренбургской области полицейские задержали автовоз, в котором находились машины иностранного производства, числящиеся в розыске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, во время несения службы на стационарном посту автодороги Оренбург — Орск сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автовоз «Рено Премиум». В полуприцепе транспортного средства находились восемь автомобилей: «Тойота Камри», «Киа», «Тойота Лэнд Крузер», «Ленд Ровер» и «БМВ». Только у одной машины документы оказались порядке.

Как оказалось, в автовозе перевозились иномарки, шесть из которых похищены в различных регионах России, а автомобиль «БМВ» угнан на территории Германии. Все машины перевозились в ближнее зарубежье.

В настоящее время транспортные средства помещены на спецавтостоянку. Машины вернут законным владельцам. Полиция проводит проверку, по ее результатам примет процессуальное решение.