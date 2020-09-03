Петропавловск-Камчатский, , 06:55 — REGNUM На Камчатке за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе лабораторно коронавирус подтвердился у 3901 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минздраве.

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За последние сутки полностью вылечились шесть жителей региона, за весь период — 3173. Продолжают проходить лечение в стационарах 88 пациентов.

На Камчатке провели более 117 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Ещё три носителя коронавируса заболели пневмонией, всего лечение от пневмонии проходят 50 человек с подтверждённым заражением SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за последние сутки было выявлено 86 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 90 пациентов, один скончался.