Казань, , 10:03 — REGNUM В Татарии с 3 сентября с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции смягчаются несколько ограничений. Так, в два раза увеличивается допустимое число гостей на банкетах и других мероприятиях, проводимых на открытых верандах ресторанов и кафе. Теперь число гостей может быть до 100 человек. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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По-прежнему, на каждого посетителя общепита, включая работников заведения, должно приходиться не менее 4 кв. метров. Кроме этого, в республике увеличивается предельно допустимое число зрителей на трибунах стадионов с 25% до 50%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии с 17 августа в связи с переходом на третий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии, отменяется обязательное ношение перчаток. Их можно не надевать в местах, где есть антисептики для рук.

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