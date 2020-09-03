Новосибирск, , 05:57 — REGNUM Миграционная убыль населения Сибирского федерального округа в январе—июне 2020 года, по предварительным данным, составила 6,1 тыс. человек. Об этом сообщает Новосибирскстат.

«Наибольшая миграционная убыль сложилась в Омской области (3,6 тыс. человек)», — уточнил региональный орган статистики.

При этом миграционный прирост наблюдался в пяти регионах Сибири, самый большой — в Кемеровской области (1,4 тыс. человек).

Так, за первые полгода 2020 года на Алтай прибыло 5233 человека, а выбыло 4773; в Туву прибыло 5278 человек, выбыло — 4194 человека; в Хакасию приехало 8555 человек, уехало — 8117 человек; в Алтайском крае 29 171 прибывший против 29 452 уехавших; в Красноярский край приехали за это время 46 422 человека, уехало 48 225 человек; в Иркутской области число прибывших — 21 364, выбывших — 22 074; в Кемеровской области — 27 586 прибывших против 26 181уехавшего; в Новосибирской области — 30 308 против 30 146; в Омской области — 18 000 против 21 641; в Томскую область приехало 12 466 человек, покинули регион 15 671 человек.