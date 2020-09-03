Новосибирск, , 05:43 — REGNUM В Сибири, по предварительным данным, в январе — июне 2020 года зарегистрировано 34,4 тыс. браков. Это на 20,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Такие данные приводит Новосибирскстат.

За это же время было оформлено 28,8 тыс. разводов, что на 17,4% меньше, чем в январе — июне 2019 года.

«Наибольшее число разводов на100 браков зафиксировано в Алтайском крае — 105, наименьшее в Туве — 34», — уточнил региональный орган статистики.

Так, на Алтае за первые полгода 2020 года было зарегистрировано 467 браков и 474 развода, в Туве — 749 браков и 257 разводов, в Хакасии — 1128 браков и 1067 разводов, в Алтайском крае — 3905 браков и 4101 разводов, в Красноярском крае — 6262 браков и 5144 развода, в Иркутской области — 5314 браков и 4649 разводов, в Кузбассе — 5012 браков и 4232 развода, в Новосибирской области — 5709 браков и 4499 разводов, в Омской области — 3694 брака и 2750 разводов и в Томской области — 2119 браков и 1622 развода.

Всего в Сибирском федеральном округе за это время официально оформлено 34 359 браков и 28 795 разводов.