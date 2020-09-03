Новосибирск, , 05:29 — REGNUM Во всех регионах Сибирского федерального округа в январе — июне 2020 года наблюдался спад рождаемости. Предварительные данные опубликовал Новосибирскстат.

«Число родившихся в округе за этот период составило 81,2 тыс. младенцев, что на 7 тыс. (7,9%) меньше, чем в январе — июне 2019 года», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что наибольшее снижение числа новорождённых зафиксировано в Омской области (на 10,7%).

Так, на Алтае в январе — июне 2020 года родилось 1430 малышей (это 96,8% к аналогичному периоду 2019 года), в Туве — 2922 ребёнка (95,4%), в Хакасии — 2596 (93,4%), в Алтайском крае — 14 017 детей (93,2%), в Иркутской области — 13 478 (96,1%), в Кузбассе — 10 735 (89,8%), в Новосибирской области — 13 290 (89,9%), в Омской области — 8331 (89,3%) и в Томской области — 4766 детей (92,9%).