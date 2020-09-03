Нью-Йорк, США, , 02:23 — REGNUM Власти американского Нью-Йорка решили перенести начало нового учебного года на несколько дней из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции.

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По его словам, власти разрабатывают меры по недопущению распространения инфекции в учебных заведениях города. Поэтому начало учебного года переносится на несколько дней позднее. Дистанционное обучение начнется 16 сентября, очное — с 21 сентября.

Тем не менее в городе открываются спортивные залы. При этом посетителям придется соблюдать все необходимые санитарные требования, чтобы заниматься спортом. В частности, необходимо носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.